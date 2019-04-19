Премьер-министр Пашинян провел встречу с членами Общественного совета

Премьер-министр Никол Пашинян принял членов Общественного совета во главе с председателем совета Вазгеном Манукяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поздравил гостей с формированием Общественного совета и подчеркнул, что эта структура может сыграть важную роль в нынешние времена. “Вообще, у нашей страны очень важная и серьезная повестка, перед страной стоят серьезные вызовы, и я убежден, что решения всех проблем существуют, они есть в нашем коллективном сознании. Если образно представить эту длинную цепочку решений, думаю, в нашей стране есть люди, в умах которых есть эти решения. В этой связи общественные обсуждения важны для выявления и объединения этих звеньев, следовательно, я считаю, что работа и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, прежде всего являются проблемами интеллектуальной сферы и требуют интеллектуальных решений. Я не говорю, что они в первую очередь требуют интеллектуальных решений, потому что я убежден, как я уже много раз говорил, что для практического решения любой проблемы мы должны сначала смоделировать его в уме, а затем суметь осуществить его на практике, что также является интеллектуальной работой. Самой важной особенностью сегодняшнего правительства является именно это, мы считаем полезными все обсуждения, критику, наблюдения, предложения, поскольку считаем все это инструментом и фактором, который в первую очередь стимулирует идеи, а то, что стимулирует идеи, однозначно полезно для нас”, - сказал Никол Пашинян.

По мнению премьер-министра, Общественный совет играет важную роль, учитывая права и функции, закрепленные за ним законом, в частности, в разработке и реализации политики, представлении интересов различных слоев общества и содействии участию гражданского общества в процессах государственного управления, в том числе представлении предложений правительству о приоритетах политики развития гражданского общества, содействии взаимному доверию, диалогу и партнерству между органами государственного управления и институтами гражданского общества, уточнении общественного мнения по общественным вопросам, включая законы и другие нормативные правовые акты, государственные программы, стратегии, концепции и их проекты, поддержки социального диалога между социальными партнерами, профсоюзами, работодателями и правительством.

“Этого пункта в третьей республике, к сожалению, никогда не было, и мы все понимаем, насколько важно говорить об этой функции”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув важность того, чтобы Общественный совет в рамках своих функций способствовал объединению усилий армян Армении и диаспоры вокруг общенациональных вопросов.

“То есть, по сути, это платформа, которая должна быть связующим звеном между правительством и общественностью, хотя, с другой стороны, думаю, это неправильная формулировка, потому что сегодня правительство и общественность взаимосвязаны, в данном случае Общественный совет должен стать еще одной гарантией продолжения этого диалога. Хочу отметить, что я намерен максимально тесно работать с Общественным советом, потому что думаю, что это платформа, где могут генерироваться идеи, где могут проходить дебаты, где могут быть уточнены позиции, выявлены ошибки, а то, что происходит в правильном направлении, сделать максимально продуктивным”, - сказал премьер-министр, выразив надежду, что удастся сформировать и реализовать подобное сотрудничество.

Выразив благодарность премьер-министру за встречу, Вазген Манукян отметил, что с 5 апреля в Армении действует новый конституционный орган - Общественный совет, деятельность которого устанавливается принятыми Национальным Собранием законами. По его словам, в Общественный совет включены известные в разных сферах и опытные люди, что дает возможность представлять множество перспективных проектов, предложения по решению проблем. Вазген Манукян отметил, что Общественный совет должен заслужить хорошую репутацию и доверие среди общества и вместе с тем тесно сотрудничать с правительством.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством между правительством и Общественным советом, повышением эффективности системы государственного управления, экономикой, в том числе развитием сельского хозяйства, информационных технологий, совершенствованием Налогового кодекса. Были также затронуты вопросы борьбы с коррупцией, защиты прав человека, свободы прессы, урегулирования нагорно-карабахского конфликта и др.