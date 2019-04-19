Полицейские начали пускать зрителей на киевский стадион "Олимпийский", где в пятницу вечером пройдут на дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, зрители размещаются на трибунах и в фан-зоне. На стадионе открыты отдельные входы для сторонников Порошенко и сторонников Зеленского.

Посетители в целях соблюдения правил безопасности вынуждены проходить через несколько кордонов силовиков и сквозь рамки металлоискателей. Людям запрещено приносить с собой еду, жидкости, металлические и стеклянные предметы, файеры, петарды, а также предметы, похожие на оружие. Не рекомендовано также приходить с детьми.

Кроме того, в магазинах розничной торговли возле "Олимпийского" запрещена продажа алкоголя и сигарет.

Дебаты назначены на 20:00 по ереванскому времени и продлятся час. Они начнутся с пятиминутных выступлений кандидатов, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

"Дебаты начнутся с пятиминутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что модератором дебатов от штаба Зеленского будет глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк, а от штаба Порошенко - известный на Украине журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов.