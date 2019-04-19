Отмена госпошлины на визу со сроком пребывания на территории Республики Арцах до 21 дня будет способствовать развитию туризма

29 апреля 2019 года вступит в силу Закон Республики Арцах «О внесении изменения в Закон Нагорно-Карабахской Республики «О государственной пошлине»», подписанный 12 апреля президентом Республики Арцах Бако Саакяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, 1 декабря 2018 года министерство иностранных дел внесло предложение о внесении изменения в Закон, согласно которому предусматривается отмена государственной пошлины на однократную въездную туристическую визу со сроком пребывания на территории Республики Арцах до 21 дня. Введенная законодательная поправка нацелена на содействие развитию туризма в Арцахе, упрощение выдачи въездных виз иностранным гражданам.

Согласно новой процедуре, виза Республики Арцах будет выдаваться иностранцам на пунктах паспортного контроля при въезде в Арцах и в Постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения (по адресу г.Ереван, ул. Наири Зарьяна 17 а/2).