Гарегин Баграмян освобожден от должности первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Гарегин Баграмян освобожден от должности первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт правительства Армении e-gov.am.
18 апреля Гарегин Баграмян был избран председателем Комиссии по регулированию общественных услуг.
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