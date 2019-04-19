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Гарегин Баграмян освобожден от должности первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Гарегин Баграмян освобожден от должности первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт правительства Армении e-gov.am.

18 апреля Гарегин Баграмян был избран председателем Комиссии по регулированию общественных услуг.




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