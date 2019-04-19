Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Азиатские индексы - 19-04-19


ТОКИО, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 22200.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.12% и составил 1616.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.63% и составил 3270.80 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29963.26 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации