Азиатские индексы - 19-04-19

ТОКИО, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 22200.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.12% и составил 1616.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.63% и составил 3270.80 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29963.26 пункта.