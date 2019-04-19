Пострадавший в Сирии армянский сапер вернулся в Армению

Пострадавший в Сирии в результате взрыва мины армянский сапер уже в Армении. Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь Центра гуманитарного разминированияи и экспертизы Назели Элбакян, в Москве он перенес две операции, поправился и вернулся в Ереван. Сейчас он дома. Состояние здоровья сапера нормальное, после заживления раны ему поставят протезы.

Напомним, что инцидент произошел 7 марта. Армянский сапер получил травму правой ноги.