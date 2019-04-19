Закон “О конфискации незаконно нажитого имущества” должен быть направлен против коррупционеров, причастных к отмыванию денег лиц и членов преступных группировок: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня совещание в рамках борьбы с коррупцией на тему конфискации имущества без вынесения приговора. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие руководители и представители заинтересованных государственных ведомств и структур.

Премьер-министр Никол Пашинян, открывая обсуждение, отметил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги, рад видеть вас.

Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги промежуточных обсуждений, которые мы провели по вопросу института конфискации имущества без вынесения приговора. Вы знаете, что действовала рабочая группа, и в результате деятельности этой группы у нас уже есть законопроект Республики Армения, который называется “О конфискации незаконно нажитого имущества”.

Это очень важная тема, и она широко обсуждалась в последние несколько месяцев на разных платформах. В некоторых случаях даже есть такие интерпретации, что предпринимаются попытки внедрить функции чрезвычайного суда, и иногда возникает такое впечатление, что эта тема начала обсуждаться после ненасильственной бархатной народной революции в Армении, и разъяснения по этим вопросам были неполными. Я хочу сегодня, до начала обсуждений, дать немного информации о том, какую историю и какие обоснования на самом деле имеет этот процесс.

Прежде всего, о конфискации имущества без вынесения приговора говорится в Конвенции ООН против коррупции 2004 года. Согласно последнему, страны должны принять необходимые меры, чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях. Республика Армения ратифицировала эту Конвенцию без каких-либо оговорок в 2007 году.

С этой целью еще с 2011 года была сформирована Межведомственная комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая обсуждала возможности внедрения этой системы. В частности, на 25-м заседании 2011 года, 26-м заседании 2012 года, 28-м заседании 2013 года была обсуждена и на 33-м заседании 2017 года была утверждена программа мероприятий, на основе которой перед рабочей группой в составе представителей разных ведомств была поставлена задача представить возможности внедрения в Армении отмеченного института, а также внедрения международных норм о законности имущества обвиняемого в случае тяжких или особо тяжких преступлений и изучить международный опыт в этой сфере.

В рамках рабочей группы были разработаны и введены в оборот рабочие документы, организованы обсуждения с участием всех заинтересованных членов межведомственной комиссии.

Следует отметить, что Межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с 2008 года, уже 11 лет, возглавляет председатель Центрального банка Артур Джавадян. Членами комиссии являются заместитель генерального прокурора, заместитель министра юстиции, заместитель председателя Комитета государственных доходов, заместитель директора Службы национальной безопасности, заместитель начальника полиции, помощник премьер-министра, председатель Уголовной палаты Кассационного суда, заместитель министра финансов и 6 представителей руководящего состава ведомств, вовлеченных в борьбу против отмывания денег и финансирования терроризма. То есть этот процесс начался с 2008 года.

Уже на 34-м заседании в 2018 году вышеупомянутая комиссия утвердила концепцию внедрения этого института, а также обязательства обвиняемого доказать законность имущества в случае тяжких или особо тяжких преступлений, на основании чего решением премьер-министра от 1 марта 2019 года во главе с министерством юстиции была создана рабочая группа с участием всех вышеупомянутых заинтересованных ведомств, а также представителей Офиса защитника прав человека. Рабочая группа должна была в связи с этими концепциями в соответствии с гарантируемыми Конституцией Армении фундаментальными правами и свободами человека разработать и представить законодательный пакет.

Что касается сути института, во избежание разночтений и изъятых из контекста комментариев считаю необходимым подчеркнуть следующие его особенности:

Конфискация имущества без вынесения приговора никак не связана с реализацией карательных мер в отношении лица. Напротив, это по своей природе является превентивной мерой и, как отмечается в составленном инициативой “Возврат похищенных активов” Всемирного банка “Руководстве по конфискации активов вне уголовного производства”, а также в концепции, эта процедура проводится в отношении “имущества, не является уголовно-правовым наказанием, не несет уголовно-правовых последствий”.

Также важно отметить, что этот институт является эффективным механизмом, используемым многими странами для изъятия связанного с преступностью имущества из законного экономического оборота, повышая при этом эффективность борьбы с отмыванием денег. Тем не менее, согласно вышеупомянутому документу, один из наиболее важных принципов внедрения института является то, что “конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование и позволить правоохранительным органам или правонарушителям обойти судебное преследование и уголовное преследование, учитывая тот факт, что борьба с преступностью должна осуществляться прежде всего в рамках уголовно-процессуальных процессов”.

Конфискация активов вне уголовного производства не означает конфискацию имущества без решения суда. Особенность заключается в том, что конфискация осуществляется не в рамках уголовного процесса, а в рамках гражданско-процессуальных норм. Это также четко изложено в вышеназванном документе Всемирного банка.

Внедрение института конфискации имущества без вынесения приговора в первую очередь направлено на создание надлежащих правовых механизмов в рамках международного сотрудничества для признания принятых в контексте этого института решений судов Армении и иностранных судов о конфискации имущества без уголовного судопроизводства, в рамках гражданского судопроизводства.

Что касается взаимосвязи между институтом и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, то она в первую очередь зафиксирована в перечисленных нами международных конвенциях и других документах. На их основе международные организации, в частности, Совета Европы и соответствующие структуры ООН, провели оценки, результаты которых были представлены в предыдущем разъяснении, представленном Центральным банком Армении по этой теме.

Важно отметить, что в связи с имплементацией институтов в отмеченных нами международных конвенциях, в частности, в пункте 4 статьи 53 “Конвенции Совета Европы Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма” отмечается, что любая страна имеет возможность неприменения некоторых статей, в том числе положения о конфискации. Отсутствие оговорок со стороны Республики Армения позволяет сделать вывод о возможности введения соответствующего института. Как я уже сказал, отмеченные вопросы обсуждаются довольно долго, и вот мы, кажется, достигли конечного пункта.

Я хочу также отметить, какими международными документами регулируется этот институт:

Конвенция ООН против коррупции

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

Также в контексте борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с отмеченными конвенциями обязательство по внедрению института конфискации имущества без вынесения приговора устанавливается 4-й рекомендацией Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Вышеупомянутые конвенции были ратифицированы Республикой Армения, как я уже сказал, в 2007 и 2008 годах, а обязательство по имплементации рекомендаций ФАТФ обусловлено вступлением Армении в Совет Европы.

Я также считаю необходимым подчеркнуть, что Республика Армения наладила некоторые контакты и провела работу с международными структурами по этой теме, а также требования о внедрении института конфискации имущества без вынесения приговора коснулись разные международные структуры в рамках оценки соответствия Армении вышеупомянутым международным документам. В частности:

Комитет МАНИВЭЛ Совета Европы в 2015 году утвердил отчет об оценке 5-го этапа выполнения рекомендаций ФАТФ, в котором отмечается, что Республика Армения должна рассмотреть вопрос о введении института конфискации имущества без вынесения приговора в целях совершенствования практики конфискации незаконно нажитого имущества.

В 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития утвердила четвертый этап отчета о соответствии Республики Армения Конвенции ООН против коррупции, в котором говорится, что в Армении не внедрен институт конфискации имущества без вынесения приговора. В докладе содержится призыв к Республике Армения ввести новые инструменты, предусмотренные Конвенцией, в том числе вышеупомянутый институт, для повышения эффективности уголовных расследований.

Уважаемые коллеги, на самом деле, во всем, что я сказал, нет ничего нового. Эти данные были несколько раз опубликованы, в том числе Центральным банком. Я посчитал необходимым в начале этого обсуждения обобщить информацию, которую мы имеем, чтобы избежать дальнейших политических спекуляций. Это нормальный процесс, который происходит в Республике Армения. И, конечно, здесь есть также некоторая связь с политическими процессами, потому что трудно было бы поверить, что без политических изменений в стране были бы сделаны реальные шаги по внедрению этого института. Но сейчас наша задача не только во внедрении этого института, но и решении следующих вопросов:

мы должны быть уверены, что это эффективный механизм возврата похищенных активов.

что это не может быть механизмом политической вендетты.

что в ходе всего этого процесса мы сможем обеспечить полную защиту прав человека, и Республика Армения не окажет какого-либо негативного воздействия, имею в виду с точки зрения имиджа страны, с точки зрения защиты прав человека. Но для нас также очень важно перевести борьбу с коррупцией с декларативного уровня на институциональный уровень.

Я хочу сказать, что сегодня с точки зрения чисто инвестиционной среды у нас есть очень конкретные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Конечно, в некоторых случаях правоохранительные органы уже предприняли конкретные действия. Вы знаете, что как Специальная следственная служба, так и Следственный комитет, если я не ошибаюсь, уже предоставили определенную информацию министерству территориального управления и развития, чтобы вернуть государству незаконно приватизированное имущество. И это, по сути, явление, которое связано с этим процессом. Однако в контексте чисто инвестиционной среды сегодня у нас есть следующая проблема, с которой сталкиваются многие инвесторы: например, ясно, что существует проблема приобретения земли. Я, например, получал много эмоциональных реакций от конкретных инвесторов, когда им предлагали нелогичные цены на приобретение земли, то есть эти владельцы пытаются продать какую-то недвижимость за несколько миллионов долларов. Есть инвесторы, которые не поленились, наняли адвокатов, чтобы выяснить, например, кто владеет этим имуществом и по какой цене оно было приобретено. Оказывается, они принадлежат высокопоставленным чиновникам - действующим или бывшим, в данном случае это не важно, и что собственность была приобретена, например, по смешным ценам, и теперь они пытаются продать ее на 1000, 2000, 3000, 10000 процентов дороже. Нам нужно сформулировать неэмоциональное, спокойное отношение к этим вопросам, чтобы понять, как мы можем решить эти проблемы”.

Затем были обсуждены вопросы, связанные с введением и применением института конфискации незаконно нажитого имущества. Были обсуждены вопросы, связанные с механизмами и инструментарием правоприменения, характером преступлений, сферой охвата субъектов, банковскими тайнами и др.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что закон Республики Армении “О конфискации незаконно нажитого имущества” должен быть направлен против вовлеченных в коррупцию должностных лиц, причастных к отмыванию денег лиц и членов преступных группировок. Глава правительства поручил обобщить представленный законопроект и направить его на международную экспертизу. Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что вопрос о конфискации имущества без вынесения приговора имеет важное значение в борьбе с коррупцией, и правовые механизмы по реализации процесса должны соответствовать лучшим международным стандартам и в плане защита прав человека, и в плане соблюдения банковской тайны, и в плане борьбы с коррупцией.