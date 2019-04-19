В Киеве три станции метро закрыли из-за дебатов Порошенко и Зеленского

Три станции метро закрыли в Киеве в связи с дебатами кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые пройдут на НСК "Олимпийский". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба метрополитена.

"Станция "Олимпийская", станция "Дворец спорта", станция "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

В среду стало известно, что кандидаты договорились провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве в 19.00. При этом штабы кандидатов начали установку двух сцен. Кто будет вести дебаты, пока не известно. Помимо встречи на стадионе, закон определяет проведение дебатов на Общественном ТВ в 21.00 мск.