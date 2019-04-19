Лавров: ЕАЭС за пять лет существования доказал свою состоятельность

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с момента своего создания укрепил позиции, доказав, что у евразийской интеграции есть хорошие перспективы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Международного совета по сотрудничеству и инвестициям.

"Что касается евразийской интеграции, то тут есть хорошие перспективы, - сказал он. - В этом году исполняется пять лет созданию ЕАЭС, за эти годы структура укрепила свои позиции, доказала свою состоятельность: совокупный ВВП стран союза вырос на 2,5%, объем взаимной торговли на более 9%, а с третьими странами на 19%, достигнув почти $120 млрд".

Глава МИД РФ подчеркнул, что уже создан единый рынок товаров, услуг, капиталов. "Все начинания реализуются в самом тесном контакте с бизнесом", - добавил он.

Лавров отметил, что ведется работа над расширением внешних связей ЕАЭС. "На повестке дня формирование интеграционного поля, которое президент России Владимир Путин обозначил как большое евразийское партнерство", - пояснил он.