Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель в связи с трагическим инцидентом на острове Мадейра
16:25, 19 Апрель, 2019
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагическим инцидентом на острове Мадейра. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:
“С глубокой скорбью узнал о произошедшей на острове Мадейра трагедии, унесшей жизни около трех десятков человек.Выражаю глубокие соболезнования и поддержку Вам, семьям и родственникам погибших, желая стойкости духа и терпения для преодоления этого тяжелого горя. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым”.