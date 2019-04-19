Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель в связи с трагическим инцидентом на острове Мадейра

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагическим инцидентом на острове Мадейра. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о произошедшей на острове Мадейра трагедии, унесшей жизни около трех десятков человек.

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