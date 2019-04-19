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Экс-посол США в Армении коснулся потерянных в результате Геноцида армянских церквей


Бывший посол США в Армении Джон Эванс после пожара в Соборе Парижской Богоматери коснулся церквей, потерянных в результате Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, он сделал запись на своей странице в Twitter.

«Сегодня, когда весь мир оплакивает потерю Нотр-Дама, я думаю о том, какие церкви потеряли армян из-за Геноцида армян, в которых было много людей, священнослужителей», - написал Джон Эванс.




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