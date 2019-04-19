Экс-посол США в Армении коснулся потерянных в результате Геноцида армянских церквей

Бывший посол США в Армении Джон Эванс после пожара в Соборе Парижской Богоматери коснулся церквей, потерянных в результате Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, он сделал запись на своей странице в Twitter.

«Сегодня, когда весь мир оплакивает потерю Нотр-Дама, я думаю о том, какие церкви потеряли армян из-за Геноцида армян, в которых было много людей, священнослужителей», - написал Джон Эванс.