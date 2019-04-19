Глава министерства информации Ирана (спецслужбы страны) Махмуд Алави сообщил о раскрытии шпионской сети ЦРУ США, действующей в Иране и регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Mehr.

"В результате сложной работы, проведенной против ЦРУ США, была обнаружена сеть из 290 шпионов, действующих в различных странах, в том числе в Иране", - заявил Алави.

По его словам, десятки сотрудников ЦРУ, внедренных в особенно важные для страны сферы, были арестованы. Алави добавил, что Тегеран передал информацию о шпионской сети другим государствам, которые также провели задержания агентов ЦРУ.

Он также отметил, что помимо ЦРУ иранская разведка занималась и выявлением агентов британской Ми-6. Подробности обеих операций будут "объявлены в ближайшее время".