Премьер-министр поручил обеспечить выполнение решения о временном прекращении полномочий Давида Санасаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил обеспечить выполнение решения Давида Санасаряна о временном прекращении полномочий начальника Государственной контрольной службы, однако не собирается отстранять его от должности, уважая презумпцию невиновности. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

“Премьер - министр Никол Пашинян поручил майору С. Восканяну, начальнику второго отдела следственного департамента Службы национальной безопасности Республики Армения обеспечить решение, “о временном прекращении полномочий обвиняемого” руководителя Государственной контрольной службы Давида Санасаряна, принятое 18 апреля 2019 года согласно части 2 статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса РА”, - сказал Карапетян.

На вопрос, не собирается ли премьер-министр уволить Санасаряна, пресс-секретарь сказал, что премьер-министр не намерен увольнять начальника Госкомстата Давида Санасаряна, поскольку уважает презумпцию невиновности.

Служба национальной безопасности Армении 18 апреля 2019 года предъявила начальнику Службы государственного контроля Давиду Санасаряну обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде. С согласия прокурора, осуществляющего надзор за законностью предварительного следствия, 18.04.2019 г. следователем было принято решение о временном прекращении полномочий руководителя Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна, которое было отправлено премьер-министру Армении.