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Пожар в Бордо уничтожил два миллиона бутылок вина


Пожар на складе вина в пригороде Бордо, принадлежащем компании Sovex Grands Chateaux, уничтожил как минимум два миллиона бутылок вина и другого алкоголя общей стоимостью $12,9 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг издание The Local.

На устранение пожара, начавшегося в четверг по невыясненной причине, ушло порядка 15 часов, в тушении приняли участие около 60 пожарных.

Бордо является крупнейшим винодельческим регионом Франции, здесь производятся одни из самых дорогих вин в мире. Как сообщалось ранее, производство вина во Франции в 2018 году подскочило почти на 35%, причем качество прошлогоднего вина оценивается как очень высокое. Страна является мировым лидером по экспорту вин в денежном выражении (9,3 млрд евро в год).

 




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