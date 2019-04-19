В Армении есть более 300 оползневых зон, из которых активны – 130

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“МЧС занимается особо опасными оползнями, и сегодня есть 6 оползней, которые в данный момент действуют. В Лорийской области есть серьезный оползень, который в чрезвычайной ситуации может поставить под угрозу даже работу железной дороги. Есть оползни, которые находятся внутри общины, например, в Сари Таге, Капане. Это уже проблемы общины, мы можем решать только вопросы безопасности”, - сказал министр и добавил, что есть оползни, против которых МЧС бессильна.

Цолакян перечислил самые активные оползни, которые сегодня существуют в Армении: в селе Вохчаберд Котайкской области, в селе Арапи Ширакской области, на проспекте Мясникяна в Ереване, в Лори много оползней, по соседству с селом Татев Сюникской области и т. д.