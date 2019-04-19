Израиль блокировал палестинские территории на время Песаха

Израиль ввел в пятницу режим блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа на девять дней на период празднования Песаха. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В соответствии с оценкой ситуации политическим эшелоном принято решение о введении полной блокады всех палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа с 00:00 в ночь с четверга на пятницу, 19 апреля (время совпадает с московским - прим. ТАСС). Открытие переходов состоится после оценки ситуации в области безопасности в полночь субботы, 27 апреля (в ночь с субботы на воскресенье)", - говорится в распространенном военными коммюнике. Для еврейского народа начинающийся в пятницу вечером Песах является самым значимым праздником в году (отмечается в память об исходе евреев из Египта). В Израиле это - семидневный праздник, за пределами еврейского государства он отмечается восемь дней. Его первый и последний дни в Израиле являются выходными, а пять дней в промежутке между ними считаются полупраздничными, на которые не распространяются законы субботы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.