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Состояние Билла Гейтса превысило сто миллиардов долларов


Богатство основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в 100 миллиардов долларов, что произошло впервые с 1999 года, сообщает журнал Forbes.

"Состояние Билла Гейтса на этой неделе превысило отметку 100 миллиардов долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета (будет опубликован 24 апреля)", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, состояние Гейтса оценивается в 100,61 миллиарда долларов.

Миллиардер остается вторым в списке богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, чье состояние составляет 152,95 миллиарда долларов и который поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, обогнав Гейтса, в марте 2018 года.

 

 

 




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