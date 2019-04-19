Феликс Цолакян против создания суперминистерства

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян против объединения его ведомства и Полиции.

Как передает «Арменпресс», об этом Цолакян сказал в беседе с журналистами, касаясь предложения фракции “Просвещенная Армения”.

“У полиции есть карательная функция, у МЧС - более гуманитарная”,- отметил министр и добавил, что гуманитарные и карательные действия несовместимы.

По его словам, с 1992 года МЧС не решало никаких проблем с техническим оснащением на государственные средства, и 90% из имеющихся у них почти 600 наименований техники были приобретены посредством гуманитарной помощи.

“В случае присоединения этих двух ведомств гуманитарная помощь исключается”, - заявил Цолакян и подчеркнул, что он против идеи создания суперминистерства, необходимо уточнить функции Полиции и МЧС.

Парламентская фракция “Просвещенная Армения” представила свой вариант структуры правительства, предложив МЧС объединить с Полицией и иметь Министерство внутренних дел.