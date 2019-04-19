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Феликс Цолакян не особо воодушевлен передачей МЧС функции службы внутреннего обслуживания газа


В связи с передачей МЧС функции внутреннего обслуживания газа не было серьезного обсуждения.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“Мы не были особенно воодушевлены тем, чтобы это обслуживание было передано МЧС. Я думаю, что частная компания довольно хорошо предоставляет эту услугу. Мы не имеем глубокого изучения этого вопроса, не могу сказать, что будет дальше”, - отметил Цолакян.

В прошлом году проходили обсуждения по вопросу передачи оплаты за внутридомовое обслуживание газа от “Газпрома Армения” Министерству по чрезвычайным ситуациям.




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