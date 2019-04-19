Рейтинг популярности Макрона вырос после пожара в Нотр-Даме

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона незначительно вырос за последние несколько дней, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса компании BVA.

По его данным, деятельность французского лидера на данный момент одобряют 32% французов, что на три процентных пункта выше, чем в начале апреля.

Опрос проводился 17-18 апреля - спустя всего несколько дней после пожара в соборе Парижской Богоматери.

Он также показал, что около 70% французов смотрели по телевизору выступление Макрона после пожара в Нотр-Даме. Кроме того, 62% из них положительно оценили его реакцию и действия после этого происшествия.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Президент Франции Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет и сделать его еще красивее.

Накануне французский лидер принял в Елисейском дворце пожарных, которые тушили Нотр-Дам, и наградил их золотыми медалями.