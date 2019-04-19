Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка

Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер. Как сообщает местная полиция в пятницу в эфире телеканала Sky News, ответственность за произошедшее может лежать на группировке Ирландская республиканская армия (ИРА).

"29-летняя Лайра Макки была ранена и госпитализирована с места происшествия, но, к сожалению, скончалась. Мы открыли расследование по факту убийства. Полиция расценивает это как теракт, совершенный жестокими республиканцами-диссидентами. По нашей оценке, Новая ИРА, скорее всего, стоит за случившимся", - рассказал представитель полиции Марк Хэмильтон. Личность журналистки также подтвердило в своемTwitter издание Mediagazer, отметив, что Макки была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ирландская республиканская армия - военизированная национально-освободительная организация, ставившая своей целью достижение силовым путем независимости Ольстера от Великобритании и его объединение с Республикой Ирландия.