В Аргентине одобрили закон о признании приставаний на улице преступлением

Верхняя палата парламента Аргентины одобрила закон, согласно которому приставания к женщине на улице считаются уголовным преступлением. Законодательная инициатива была принята единогласно. Ранее ее одобрила нижняя палата парламента.

Согласно тексту закона, под "насилием в отношении женщин в общественных местах" понимаются "действия или словесные выражения с сексуальным подтекстом, которые затрагивают честь или физическую неприкосновенность женщины, мешают ее свободе перемещения или создают враждебную или оскорбительную атмосферу",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одобренная инициатива обязывает полицейских "принимать действия для защиты женщины", если ее домогаются. Кроме того, закон предполагает открытие бесплатной горячей линии для пострадавших.

По данным опроса, проведенного правозащитным движением "Женщины латиноамериканской родины", 93% аргентинок становились жертвами уличных домогательств. Около 80% респонденток признались, что не чувствуют себя в безопасности, когда ходят по улице одни.