Премьер-министр и Царукян на встрече обсудили вопросы инвестиций и проблему цементного завода

Руководитель фракции “Процветающая Армения” Гагик Царукян считает состоявшуюся 18 апреля встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном очень теплой. На встрече были обсуждены проблемы инвестиций и цементного завода. Как передает «Арменпресс», об этом Царукян сказал в беседе с журналистами в НС.

“Вчерашняя встреча была очень теплой. Были обсуждены проблемы инвестиций и цементного завода”,- сказал Царукян.

На вопрос о том, пришли ли они к согласию вокруг проекта о введении пошлины на цемент, он ответил, что премьер-министр страны выступает за развитие экономики, за хорошее состояние народа. “Вне зависимости от партийной принадлежности премьер-министр страны согласится с хорошими предложениями для развития страны и улучшения положения народа”, - отметил Царукян.

Говоря о проекте, ставшем поводом для широкого обсуждения, по которому предлагается облагать налогом импортируемый иранский цемент, однако не облагается налогом клинкер, глава фракции сказал: “ “Мой шаг” выносит решение, что клинкер не облагается налогом, нет проблем, пусть общество знает, что ответственность ложится на них, если им кажется, что этим строительство подешевеет, пусть делают так”.

Парламент Армении на заседании 19 апреля принял в первом чтении представленный правительством проект закона “Об установлении 22 тыс. драмов для импорта одной тонны цемента”. На заседании постоянной комиссии НС по экономическим вопросам был обсужден и одобрен пакет проектов законов О внесении дополнения в Закон РА “О государственной пошлине и О внесении дополнения в Закон РА “Об уведомлении об осуществлении деятельности”. Однако по проекту, представленному правительством, и для цемента, и для клинкера был предложен тот же размер пошлины. Но докладчик по проекту министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян отметил, что если депутаты сочтут целесообразным распространить это решение только на один пункт, то они обсудят это в период от первого до второго чтения. В результате комиссия одобрила проект только по варианту обложения пошлиной цемента, сроком на 1 год. После этого многие сотрудники “Араратцемента”, получив уведомления об увольнении, провели акцию протеста. В компании пояснили, что проблема в том, что предлагаемым проектом госпошлина не устанавливается для импортируемых из Ирана клинкеров, что создает неравные условия для местной продукции. На пленарном заседании НС “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” высказались против проекта.