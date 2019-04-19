Правительство Армении предлагает продлить срок действия старых паспортов на 2 года

Правительство РА представило в Национальное Собрание проект закона, которым предлагает срок действия старых паспортов граждан РА вместо 2019 года установить до 2021. Как передает «Арменпресс», об этом 19 апреля в ходе обсуждения вопроса принятия в первом чтении пакета законопроектов О внесении изменений в Закон РА “Об идентификационных картах” и о внесении изменений в Закон РА “О паспорте гражданина Республики Армения” сказал основной докладчик, заместитель начальника Полиции РА Ованнес Кочарян.

“В 2017 году истек срок действия договора с польской компанией PWPW. Согласно этому договору компания поставляла в Армению бланки идентификационных карт и биометрических паспортов, кроме того в Армении входит в эксплуатацию система биометрических паспортов. Срок действия договора истек, однако не заключен новый контракт с новым поставщиком. Для процедуры закупки, а также внедрения в эксплуатацию новой системы потребуется длительный срок, по нашим оценкам, до 2 лет. Поэтому правительство предлагает срок действия старых паспортов с 2019 года перенести на 2021 год. Это изменение позволит бесперебойно продолжать процесс выдачи паспортов гражданам Армении”, - сказал Кочарян.

Замначальника Полиции РА отметил, что проектом закона не предусмотрено других изменений.