МЧС Армении за 6 месяцев обслужило более 1 млн звонков

За последние 6 месяцев Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении обслужило более 1 млн звонков.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“В течение года бывает более 2 миллионов звонков. Для нашего центра кризисного управления это перегруженная работа. Это не всегда сигналы бедствий, количество звонков, связанных с истинными случаями, составляет 18 -20 тысяч в год.Количество звонков меняется в связи с погодными условиями”,- отметил министр и добавил, что в зимние месяцы звонки касаются дорог, а летом - пожаров.

По его словам, за последние 6 месяцев было зарегистрировано 2300 случаев пожара, самым крупным из которых по своим масштабам был пожар в лесу, прилегающем к Ваагнадзору. В работах по тушению пожара свое непосредственное участие принимал и министр.

“За эти месяцы был зарегистрирован и ряд других случаев: 29 камнепадов, 2 оползня, обвалов - 40, коммунального жизнеобеспечения – 13. Спасатели принимали активное участие в ликвидации всех аварий. К сожалению, спасая жизни нескольких тысяч человек, у нас бывают и жертвы”, - сказал министр и призвал население повысить бдительность, чтобы иметь меньше жертв.