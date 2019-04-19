Военнослужащие миротворческого взвода военной полиции осуществят миссию в Сирии

В военном пантеоне ”Ераблур” 18 апреля состоялась церемония вручения нагрудного знака “Крест царя Ашота Ерката” и церемония омовения ног при участии военнослужащих военной полиции МО РА.

Как сообщили «Арменпресс» в военной полиции МО РА, епископос Вртанес Абрамян - духовный отец ВС РА - вместе с военнослужащими произнес “Отче Наш”, после чего нагрудной знак “Крест царя Ашота Ерката”был вручен военнослужащим военной полиции со званиями “старший унтер-офицер”, а также на военнослужащим офицерского и старшего офицерского состава.

Духовный отец армии вознес молитву как для присутствующих, так и для душ наших героев, покоящихся в пантеоне. “Я хочу вознести молитву для наших душ и тех душ, которые являются вечными путниками”, - сказал духовный отец ВС РА. Он пожелал присутствующим спокойной службы без бед и несчастий. “Крест всегда будет опорой и хранителем армянских офицеров и армянских солдат”, - подчеркнул святой отец.

Затем присутствующие во главе с начальником Военной полиции МО РА, полковником Артуром Багдасаряном обошли территорию пантеон и склонили головы перед памятью героев.

День завершился церемонией омовения ног. Армянская Апостольская церковь 18 апреля отмечала страстной четверг, в который, во второй половине дня проводится обряд омовения ног. Он символизирует смирение, проявленное Христом к своим ученикам. В ходе церемонии святой отец омыл ноги 12 военнослужащим миротворческого взвода военной полиции МО, в память об омовении Христом ног своих учеников.

Молодые люди омовением ног получили благословение, и в ближайшее время выедут в Сирию для миротворческой миссии.