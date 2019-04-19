Армения объявила конкурс оператора по организации участия страны в выставке “Dubai 2020”

Для разработки концепции участия Армении в выставке “Dubai 2020” и других работ Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения объявляет конкурс на оператора, проводящего организационные работы.

Как сообщает «Арменпресс», одной из основных обязанностей оператора является разработка концепции участия Армении в соответствии с экономическими приоритетами правительства Армении. Концепция послужит основой для участия Армении и будет руководить соответствующими информационными материалами и событиями на протяжении всей выставки. Оператор сотрудничает с Министерством экономического развития и инвестиций во всех решениях, связанных с выставкой, например, при выборе и представлении приоритетных секторов экономики.

Ответственность организатора-оператора заключается в разработке и реализации шестимесячной подробной программы мероприятий, включая разработку и организацию мероприятия, посвященного Национальному дню Армении.

Компания должна планировать и осуществлять необходимые мероприятия для выставки, все процессы, связанные с выставочной площадью, строительством, дизайном, дизайном и другими проблемами логистики. Организация должна также обеспечить необходимый диалог со всеми заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что процесс организации мероприятия соответствует целям и задачам правительства. Одной из основных обязанностей Оператора является обеспечение надлежащего представления инвестиционной и туристической привлекательности в Армении, осведомленности об участии Армении в “Dubai 2020”, маркетинговых мероприятиях и кампаниях, высокой видимости павильона Армении и вовлеченности посетителей. Оператор, осуществляющий организационные работы, должен также составлять ежемесячные отчеты о проделанной работе на армянском и английском языках. Доклады, представляемые правительству, должны представляться как на подготовительном этапе, так и на этапе осуществления.

А требования к организации предъявляются как минимум 3 сотрудникам компании/консорциума или компании иметь как минимум 5 лет опыта работы в следующих работах: представление бренда Армении на международных конференциях, выставках и других мероприятиях, организация маркетинговых кампаний, работа в медиа-сфере, организация международных форумов, выставок и других мероприятий, подобных “Dubai 2020”, опыт создания компанией/консорциумом не менее одного символа или бренда, направленного на всемирную узнаваемость значимого для Армении события.

В команду должны быть вовлечены специалисты с отличным знанием армянского и английского, а знание арабского языка будет рассматриваться как преимущество.

Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо предоставить соответствующие документы, фото, видео и другие форматы, соответствующие указанным выше требованиям, как минимум 3 резюме руководителя организации и персонала, с предварительным предложением концепции участия Армении в “Dubai 2020”. В случае больших файлов заявитель может использовать приложения google drive, dropbox, wetransfer и т. д.

Заявки должны быть отправлены на [email protected] до 10 мая.