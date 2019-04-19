Небольшой астероид прошел на близком расстоянии от Земли

Астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров прошел в четверг от Земли на расстоянии в 219 тыс. километров - вдвое ближе среднего расстояния между Землей и Луной. Как сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), этот астероид относится к категории "потенциально опасных" для Земли. К этой группе причисляют небесные тела, приближающиеся к нашей планете на расстояние ближе 8 млн километров, и достаточно массивные для того, чтобы в случае падения нанести серьезный ущерб,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тыс. еще не обнаруженных астероидов.