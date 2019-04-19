Информация об использовании асфальта толщиной в 1 сантиметр на автодороге Маргара- Эчмиадзин не соответствует действительности

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении опровергает информацию о том, что на днях вдоль автотрассы Маргара-Эчмиадзин Армавирской области были проведены ремонтные работы и выяснилось, что толщина использованного асфальта составляла всего 1 сантиметр вместо установленных 15 - 20 см.

“Сообщаем, что на автодороге Маргара -Эчмиадзин министерство не осуществляло никаких ремонтных работ, а работы по заполнению ям, осуществляемые в рамках текущего летнего обслуживания, на этом участке пока не проводились. Для ремонта ям используется асфальтобетон толщиной 3 - 5см вместо указанных 15 - 20. Также добавим, что начавшиеся с 1 апреля работы по ремонту ям на всех автодорогах межгосударственного и республиканского значения временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Они возобновятся после установления погоды”, - передает «Арменпресс» текст сообщения.