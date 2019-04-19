СМИ: брат тулузского террориста Мохаммеда Мераха осужден на 30 лет тюрьмы во Франции

Парижский специальный суд присяжных вынес вечером в четверг решение об осуждении на 30 лет тюрьмы брата террориста из Тулузы Мохаммеда Мераха - 36-летнего Абделькадера Мераха. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Info.

Мохаммед Мерах в марте 2012 года в Тулузе совершил серию терактов, убив семь человек. Суд присяжных посчитал доказанным, что его брат Абделькадер является сообщником в этих преступлениях. В частности было точно установлено, что именно он украл мотороллер, который затем его брат использовал для перемещений при совершении терактов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно постановлению суда, две трети назначенного 30-летнего срока заключения не подлежат какому-либо сокращению или амнистии. Адвокаты семей пострадавших и погибших требовали для Абделькадера Мераха пожизненного заключения.