В Армении впервые проводится Международная конференция женщин-предпринимателей

ЕРЕВАН, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Международная конференция Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей пройдет в Ереване 24-28 апреля. Армения впервые принимает у себя эту конференцию, темой которой является окружающая среда. Она включает в себя ряд тем – ответственный с экологической точки зрения бизнес, ответственная горнорудная промышленность, альтернативная энергия, социальное предпринимательство. Для участия в конференции прибудут женщины-предприниматели из 25 стран.

На пресс-конференции в зале “Арменпресс” председатель Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей Армении, председатель Сети женщин-предпринимателей Армении Лилит Асатрян отметила, что форум является хорошей возможностью для повышения деловой, туристической и культурной привлекательности Армении.

“Всемирная ассоциация женщин-предпринимателей - это структура, созданная в 1945 году. Армения присоединилась к ней в 2014 году - в лице Ассоциации молодых женщин Армении и Сети женщин-предпринимателей. Мы являемся полноправным членом, и у нас уникальное место в этой структуре. В результате 4-летней последовательной работы нам удалось сделать так, чтобы на этот раз конференция состоялась в Армении”, - сказала Лилит Асатрян.

Женщины-предприниматели, которые приедут в Армению в рамках форума, смогут познакомиться с экономическими, туристическими возможностями и культурой нашей страны.

Член рабочей группы Международной конференции женщин-предпринимателей Алина Масрлян отметила, что этот форум является хорошей возможностью для армянских бизнесменов представить свои возможности, установить деловые контакты и найти новых партнеров.

“На конференции будет организована выставка, где женщины-предприниматели представят свою продукцию, работу и проекты. Также будут встречи лицом к лицу с международными партнерами. То есть платформа сформирована, бизнесменам остается работать, находить новые сферы, устанавливать контакты. Пользуясь случаем, я хотел бы призвать армянских предпринимательниц принимать активное участие”, - сказала Алина Масрлян.

Арменуи Хачатрян, член рабочей группы Международной конференции женщин-предпринимателей, отметила, что форум дает возможность познакомиться с представителями бизнеса из 25 стран и установить контакты. Она отметила, что женщины-предприниматели Армении представляют разные сферы, многие из них являются лидерами в своей стране, в своем регионе.

«Мы представим прибывшим в Армению женщинам-предпринимателям культуру и интересные места нашей страны, что очень важно с точки зрения туризма. Кроме того, мы представим инвестиционные возможности », - сказал Арменуи Хачатрян.

На выставке также будет организована также продажа. Вход свободный.