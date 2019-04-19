Франция экспортировала в 2018 году вооружений на €9 млрд

Стоимость экспорта французских вооружений достигла в 2018 году €9 млрд . Об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила в пятницу в интервью телеканалу CNews.

"Показатель экспорта вооружений в 2018 году составил примерно €9 млрд. Ранее, в 2017 году, он равнялся €7 млрд. То есть, мы добились прироста в 30%", - сказала военный министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она признала при этом, что у Франции были и более высокие доходы от экспорта вооружений. В частности, в 2016 году, благодаря подписанному с Индией контракту на поставки нескольких десятков истребителей Rafale, размер экспорта вооружений превысил €10 млрд.

Министр сообщила, что в ближайшее время представит парламенту доклад ее ведомства относительно экспорта вооружений.