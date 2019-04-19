Сейчас есть большая армия ловящих рыбу в мутной воде: Санасарян советует помнить, что главное - государственный интерес

Руководитель Государственной контрольной службы Давид Санасарян, чьи полномочия временно приостановлены, советует в условиях информационного кризиса остановиться на мгновение и вспомнить, что главное - государственный интерес. Как передает «Арменпресс», Давид Санасарян сделал запись на своей странице в Facebook.

“Совет и просьба, сейчас есть большая армия ловящих рыбу в мутной воде, пропагандистов прежней власти, которые, якобы защищая меня, пытаются ослабить власть. В любом случае, остановитесь на миг и вспомните, что главное - государственный интерес.

Мои дорогие, я воодушевлен атмосферой вашего большого доверия и в то же время скромен.

Подозрение в убийстве Кеннеди было бы более обоснованным, чем моя связь с коррупцией”,- написал он.

Служба национальной безопасности Армении 18 апреля 2019 года предъявила начальнику Службы государственного контроля Давиду Санасаряну обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде. С согласия прокурора, осуществляющего надзор за законностью предварительного следствия, 18.04.2019 г. следователем было принято решение о временном прекращении полномочий руководителя Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна, которое было отправлено премьер-министру Армении.