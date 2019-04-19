В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Грудной ребенок в Японии, родившийся с самым низким в мире весом 258 граммов, будет выписан из больницы, со ссылкой на врачей детской больницы префектуры Нагано сообщила телекомпания NHK.

Во время беременности у мамы мальчика развилась гипертония и врачи опасались за его внутриутробное развитие. На 24-й неделе в октябре прошлого года было решено сделать ей кесарево сечение.

Малыш появился на свет с весом 258 граммов. Это самый низкий в мире вес при рождении среди детей, которые потом смогли выжить и нормально развиваться,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По признанию мамы, к нему страшно было прикасаться, настолько он был маленьким. Врачи также говорят о сложностях в первое время: ему трудно было поставить капельницу, так как его кровеносные сосуды были тоньше иголок.

Сейчас рост мальчика составляет 43 сантиметра, а вес 3374 грамма. Как ожидается, в субботу мальчик сможет покинуть больничные стены.

В мире зарегистрированы всего 24 случая, когда детям, родившимся с весом меньше 300 г, удавалось выжить. Почти все из них девочки и только пятеро - мальчики.