Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о раскрытии реальных владельцев рудников

Национальное Собрание РА в первом чтении проголосовало за представленный правительством РА проект закона о выявлении реальных владельцев горнодобывающих организаций.

Как передает «Арменпресс», представленным законопроектом “О внесении дополнений в Кодекс РА “О недрах” и в Закон РА “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений юридических лиц, учреждений и частных предпринимателей”” и “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об общественной служб””, регулируется весь процесс раскрытия реальных собственников горнодобывающих компаний.

Проект был принят 96 голосами “за”.