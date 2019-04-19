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Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о раскрытии реальных владельцев рудников


Национальное Собрание РА в первом чтении проголосовало за представленный правительством РА проект закона о выявлении реальных владельцев горнодобывающих организаций.

Как передает «Арменпресс», представленным законопроектом “О внесении дополнений в Кодекс РА “О недрах” и в Закон РА “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений юридических лиц, учреждений и частных предпринимателей”” и “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об общественной служб””, регулируется весь процесс раскрытия реальных собственников горнодобывающих компаний.

Проект был принят 96 голосами “за”.




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