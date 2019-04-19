Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Парламент Армении в первом чтении проголосовал за ограничение рекламы лиц, предлагающих услуги не лицензированного кредитного посредничества


Национальное Собрание РА в первом чтении проголосовало за проект закона РА от фракции “Просвещенная Армения” “О внесении дополнений в кодекс РА “Об административных правонарушениях””.

Как передает «Арменпресс», проектом предлагается за рекламу лиц, предлагающих услуги без лицензии, назначение штрафа в двухтысячекратном размере минимальной заработной платы, а за повторение в течение 4 лет - в четырехтысячекратном размере.

Проект был принят 86 голосами “за”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации