Парламент Армении в первом чтении проголосовал за ограничение рекламы лиц, предлагающих услуги не лицензированного кредитного посредничества

Национальное Собрание РА в первом чтении проголосовало за проект закона РА от фракции “Просвещенная Армения” “О внесении дополнений в кодекс РА “Об административных правонарушениях””.

Как передает «Арменпресс», проектом предлагается за рекламу лиц, предлагающих услуги без лицензии, назначение штрафа в двухтысячекратном размере минимальной заработной платы, а за повторение в течение 4 лет - в четырехтысячекратном размере.

Проект был принят 86 голосами “за”.