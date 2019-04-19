В Гюмри по подозрению в нанесении ножевых ранений 56-летнему мужчине задержан его друг

В следственном управлении Ширакской области Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевых ранений 56-летнему мужчине. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, один человек задержан.

17-го апреля 2019 г.в 21: 40 из “Медицинского центра Гюмри” поступило сообщение о том, что к ним с колото-резаной проникающей раной левой половины грудной клетки доставлен житель города Гюмри, 1962 года рождения.

По факту инцидента 18 апреля 2019 года в Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РА. 56-летний мужчина признан потерпевшим и допрошен по делу.

По предварительным данным, пострадавший получил телесные повреждения будучи в гостях в доме друга во время ссоры, возникшей из-за бытовых вопросов.

В результате предпринятых неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выяснен ряд обстоятельств место происшествия и личность предполагаемого преступника, являющегося жителем г. Гюмри 1964 года рождения. Последний 18 апреля 2019 г. задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений.

С целью выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.