Трамп первым из иностранных гостей нанесет визит новому императору Японии

Президент США Дональд Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая, сообщает The Mainichi со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Японии. По его словам, глава США станет первым иностранным гостем, который встретится с наследным принцем Нарухито после его вступления на трон, которое произойдет 1 мая.

Помимо проведения переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп рассматривает возможность просмотра боя сумо и осмотра эсминцев класса "Идзумо".

Белый дом также сообщил о предстоящем визите.

"Государственный визит укрепит тесные связи между американским и японским народами и продемонстрирует важность нашего союза и партнерства", - отмечается в сообщении.

Администрация президента США также подтвердила сообщения СМИ о предстоящем визите премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Вашингтон,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп примут премьер-министра Японии Синдзо Абэ и госпожу Акиэ Абэ в Белом доме 26-27 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее газета The Mainichi со ссылкой на источники писала, что Абэ и Трамп проведут переговоры 26 апреля в Вашингтоне.

Как отмечали собеседники издания, Абэ и Трамп, вероятно, подтвердят необходимость полного соблюдения международным сообществом санкций ООН в отношении Северной Кореи, чтобы заставить коммунистическую страну провести полную денуклеаризацию.

Ожидается, что премьер-министр Японии и президент США также обсудят торговые отношения двух стран.

По данным источников газеты, Синдзо Абэ также планирует присутствовать на дне рождении первой леди Мелании Трамп 26 апреля.

Кроме того, в расписании японского премьер-министра значится игра в гольф с президентом США 27 апреля за пределами столицы.