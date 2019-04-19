Лидеры демократов обвинили генпрокурора в искажении части доклада Мюллера

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер выпустили совместное заявление, в котором обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в намеренном искажении доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Сегодня мы узнали, что генеральный прокурор Барр умышленно исказил значительные части доклада спецпрокурора Мюллера. Доклад специального прокурора Мюллера рисует тревожную картину президента, который плетет паутину обмана, лжи и неподобающего поведения и ведет себя так, словно закон к нему не относится. Но если вы не читали доклад и слушали только мистера Барра, вы этого не узнаете, потому что мистер Барр ввел вас в заблуждение", - говорится в заявлении Н.Пелоси и Ч.Шумера.

Они отмечают, что, хотя Барр заявил, что президент не препятствовал правосудию, доклад спецпрокурора говорит об обратном,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

" доклад специального прокурора подтверждает, что члены кампании Трампа были осведомлены о попытках России вмешаться в выборы, но вместо того, чтобы сообщить об этом федеральным властям, кампания Трампа и сам президент Трамп открыто поощряли ее в целях победы на президентских выборах", - следует из заявления.

"По этим причинам крайне важно, чтобы остальная часть доклада и лежащие в его основе документы были представлены Конгрессу и чтобы специальный прокурор Роберт Мюллер, как можно скорее, дал показания в обеих палатах", - говорится в послании Пелоси и Шумера.

В четверг Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера.