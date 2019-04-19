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В Армению проникают холодные арктические воздушные потоки, ожидаются осадки в виде снега


С вечера 19 апреля в Армению с северо-востока проникнут холодные арктические воздушные потоки, в результате чего 20 апреля на всей территории Армении температура воздуха понизится еще на 5-7 градусов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении  Гагик Суренян.

“В течение ближайшего дня на всей территории республики ожидаются осадки, во всех горных областях, в Лори, Тавуше и Сюнике, начиная с вечерних часов и 20 апреля в течение всего дня ожидается снег. В частности, обильные снегопады ожидаются в предгорной зоне Сюника, где 20 апреля высота снежного покрова может достичь 20 - 25 см и более”, - написал Гагик Суренян.




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