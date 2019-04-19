В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании РА продолжается очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включен ряд вопросов. В ходе начавшегося 16 апреля четырехдневного заседания парламент в первом чтении одобрил проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и пакет прилагаемых проектов.

Министр финансов Республики Армения Атом Джанджугазян ответил на запрос фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания Республики Армения правительству РА.

На заседании 18 апреля Национальное Собрание Армении избрало на должность председателя комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна.

В повестку дня четырехдневных заседаний включены выборы председателя ГКЗЭК, а также ряд законопроектов.