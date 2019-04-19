Европейские индексы - 18-04-19
МОСКВА, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.57% и составил 12222.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 5580.38 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7459.88 пункта, а российский RTSI снизился на 0.26% и составил 1262.28 пункта.
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- 09:32 Европейские индексы - 18-04-19
- 09:30 Цены на цветные металлы - 18-04-19
- 09:28 Цены на нефть выросли - 18-04-19
- 09:27 Цены на драгоценные металлы выросли - 18-04-19
- 09:25 Американские индексы выросли - 18-04-19
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