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Европейские индексы - 18-04-19


МОСКВА, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.57% и составил 12222.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 5580.38 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7459.88 пункта, а российский RTSI снизился на 0.26% и составил 1262.28 пункта.




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