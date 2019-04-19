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Сборная Армении по футболу до 19 лет продолжает подготовку к чемпионату Европы


Сборная Армении Д -19 начала очередной сбор в техническом центре ФФА  (футбольная академия). Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация футбола Армении. Главный тренер Артур Восканян пригласил 24 футболиста.

Вратари:

Арутюн Мелконян, ”Пюник”

Нарек Оганесян,  “Бананц”           

Арман Нерсисян, “Арарат-Армения”

Мануэль Назаретян, “Олимпик” (Марсель, Франция)

Защитники:

Арсен Егиазарян, “Бананц”                                                                 

Арман Казарян, “Бананц”       

Сурен Арутюнян, “Пюник”

Арсен Саргсян, “Пюник”

Эрик Аветисян, “Арарат-Армения”

Арсен Галстян, Футбольная академия

Юрий Оганесян, “Лион Дюшер“ (Франция)

Антони Казарян “Канн” (Франция)

Полузащитники:                                                      

Сергей Мкртчян, “Бананц”

Нарек Григорян, “Бананц”

Мартин Григорян, “Гандзасар-Капан”

Рафик Мисакян,”Ширак”

Арам Хамоян, “Локомотив”

Патвакан Аветисян, " Арарат-Армения»

Нарек Алавердян, “Арарат-Армения”

Тигран Аюнц, “Бананц”

Том Бандикян, “Олимпик” (Марсель, Франция)

Нападающие:

Греник Петросян, “Пюник”

Арам Колозян, “Арарат-Армения”

Геворг Тарахчян, “Бананц”




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