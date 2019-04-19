Сборная Армении по футболу до 19 лет продолжает подготовку к чемпионату Европы
Сборная Армении Д -19 начала очередной сбор в техническом центре ФФА (футбольная академия). Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация футбола Армении. Главный тренер Артур Восканян пригласил 24 футболиста.
Вратари:
Арутюн Мелконян, ”Пюник”
Нарек Оганесян, “Бананц”
Арман Нерсисян, “Арарат-Армения”
Мануэль Назаретян, “Олимпик” (Марсель, Франция)
Защитники:
Арсен Егиазарян, “Бананц”
Арман Казарян, “Бананц”
Сурен Арутюнян, “Пюник”
Арсен Саргсян, “Пюник”
Эрик Аветисян, “Арарат-Армения”
Арсен Галстян, Футбольная академия
Юрий Оганесян, “Лион Дюшер“ (Франция)
Антони Казарян “Канн” (Франция)
Полузащитники:
Сергей Мкртчян, “Бананц”
Нарек Григорян, “Бананц”
Мартин Григорян, “Гандзасар-Капан”
Рафик Мисакян,”Ширак”
Арам Хамоян, “Локомотив”
Патвакан Аветисян, " Арарат-Армения»
Нарек Алавердян, “Арарат-Армения”
Тигран Аюнц, “Бананц”
Том Бандикян, “Олимпик” (Марсель, Франция)
Нападающие:
Греник Петросян, “Пюник”
Арам Колозян, “Арарат-Армения”
Геворг Тарахчян, “Бананц”