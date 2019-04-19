Даниелян на одно очко отстает от лидера: Чемпионат Европы

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин Даниелян на одно очко уступает лидеру.

Как передает «Арменпресс», после однодневного отдыха в турецкой Анталии возобновилось индивидуальное первенство Европы по шахматам среди женщин. В 7 туре турнира Элина Даниелян и Лилит Мкртчян завершили партии вничью. Анна Саргсян, Сирануш Гукасян и Мария Геворгян одержали победу. После этого тура Элина Даниелян отстает от лидера на одно очко и имеет 5 очков. С 6-ю очками единолично лидирует Алина Кашлинская. У Лилит Мкртчян - 4,5 очка.