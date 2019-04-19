Гроссмейстер Карен Григорян среди лидеров турнира в Испании

Как передает «Арменпресс», в Испании стартовал международный турнир Ла-Рода, в котором принимают участие 256 шахматистов из 16 стран, в том числе 13 гроссмейстеров. На турнире Армению представляет гроссмейстер Карен Григорян. В третьем туре Григорян одержал победу над испанцем Сезаром Хименесом.

Сейчас Григорян в числе лидеров турнира.