Команда ветеранов по шахматам на чемпионате мира победила команду Израиля

На командном чемпионате мира по шахматам среди ветеранов команда Армении продолжает успешные выступления. Как передает «Арменпресс», в 3-м туре проходящего в Греции первенства Армения сыграла со сборной Израиля. Армянские шахматисты победили со счетом 3:1. После третьей победы подряд команда находится в числе лидеров.

В составе команды выступают легенды армянских шахмат: гроссмейстеры Рафаэль Ваганян, Арташес Минасян, действующий чемпион мира и Европы среди ветеранов, гроссмейстер Карен Мовсисян, главный тренер мужской сборной Армении, гроссмейстер Аршак Петросян и международный мастер Норайр Калантарян.