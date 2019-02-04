Предстоящие на 19 апреля мероприятия
21:04, Апрель 18, 2019
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- 21:49 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 57 случаев преступлений
- 21:04 Предстоящие на 19 апреля мероприятия
- 19:57 Постпред Армении при ЮНЕСКО принял председательство в Группе Франкофонии
- 19:31 Премьер-министр принял делегацию конгрессменов США
- 19:20 Давиду Санасаряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должостными полномочиями: СНБ
- 18:21 Президент принял Народного артиста Республики Армения Артавазда Пелешяна
- 18:06 США в ответ на требования КНДР отстранить Помпео заявили о готовности к диалогу
- 18:04 Гарегин Баграмян избран председателем КРОУ
- 17:47 Клод Лелуш покажет в Каннах продолжение фильма "Мужчина и женщина"
- 17:39 Число задержанных в Лондоне экологических активистов возросло до 428
- 17:35 Вараздат Карапетян утвержден на должность председателя Комиссии МПА СНГ по экономике и финансам
- 17:22 Правительство создаст Фонд государственных интересов Армении с целью содействия развитию экономики
- 17:13 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-04-19
- 17:12 Азиатские индексы - 18-04-19
- 17:09 В основной конкурс Каннского фестиваля вошли фильмы Альмодовара, братьев Дарденн и Долана
- 16:55 Актриса из "Облачного атласа" умерла в возрасте 16 лет
- 16:45 Блумберг составил рейтинг стран с самой "несчастной" экономикой
- 16:40 СМИ: Макрон наградил медалями почета пожарных, проявивших героизм при тушении Нотр-Дама
- 16:31 Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
- 16:11 Депутаты фракции “Мой шаг” предложат предпринять процесс конституционных изменений
- 16:06 В настоящее время не ведутся переговоры на основе какой-либо программы. МИД Армении отреагировал на заявление Мамедьярова
- 16:06 Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля
- 15:42 Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм
- 15:27 Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов начал эпидемиологический мониторинг мяса птицы и яиц
- 15:18 В Париже дали старт "стройке Франции" для реконструкции Нотр-Дама
- 15:13 Marvel запустит шоу в Twitter
- 15:10 Они пытаются создать ситуацию, чтобы я вышел против премьер-министра: Давид Санасарян
- 15:09 В Грузии свирепствует эпидемия кори – каждый день выявляют десятки новых случаев
- 15:05 В двух компаниях-водопользователях выявлены нарушения на сумму более 2 млрд драмов
- 14:56 Я был допрошен, была очная ставка, сказал то, что мне известно: Санасарян об уголовном деле
- 14:55 Опрос: Зеленского во втором туре готовы поддержать 73% избирателей, Порошенко - 27%
- 14:53 В Лондоне появилась зона чистого воздуха
- 14:49 СНБ только обеспечивает нормальный ход обыска в доме и офисе Миграна Погосяна
- 14:48 Армен Саркисян и Наира Зограбян обсудили вопросы, касающиеся прав и свобод человека
- 14:41 Армения на 19 пунктов улучшила позиции в индексе свободы прессы: Пашинян уверен в продолжении прогресса
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14:20, 13.04.2019
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