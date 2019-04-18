Президент принял Народного артиста Республики Армения Артавазда Пелешяна

Президент Армении Армен Саркисян 18 апреля принял Народного артиста Республики Армения Артавазда Пелешяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, приветствуя известного режиссера, президент Саркисян высоко оценил его вклад в развитие армянского и мирового кинематографа и отметил, что Пелешян является одним из величайших представителей современной армянской культуры.

Коснувшись произведений Артавазда Пелешяна, Армен Саркисян сказал, что он является одним из всемирно известных режиссеров документального кино, который верно служит искусству и культуре, даря нашему народу многочисленные моменты гордости.

Режиссер-документалист подарил президенту Армении свою книгу «Моя вселенная и единая теория поля».

Президент Саркисян пожелал Артавазду Пелешяну здоровья и новых творческих высот, выразив уверенность в том, что он и впредь будет радовать своих поклонников новыми и оригинальными творениями.