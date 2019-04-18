Французский режиссер Клод Лелуш покажет на Каннском кинофестивале новое продолжение своего знаменитого фильма "Мужчина и женщина", получившего "Золотую пальмовую ветвь" в 1966 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремо в ходе трансляции пресс-конференции.

Фильм "Лучшие годы жизни" (Les Plus Belles Années d'une vie) будет показан вне конкурса, но будет частью официальной программы фестиваля. Отмечается, что главные роли сыграют те же актеры – Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме, которые снялись в фильме более 50 лет назад. Кроме того, в фильме одну из ролей сыграла Моника Беллуччи.

В 1986 году Лелуш выпустил фильм "Мужчина и женщина: 20 лет спустя".

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А - Международный Каннский кинофестиваль. В этом году кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая, его откроет фильм Джима Джармуша "Мертвые не умирают".