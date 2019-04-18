Число задержанных в Лондоне экологических активистов возросло до 428

Число задержанных полицией активистов общественной организации Extinction Rebellion за неполных четыре дня протестов против загрязнения окружающей среды на улицах Лондона значительно превысило четыре сотни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг в Twitter информировал Скотленд-Ярд.

"Обновленная информация по арестам: по данным на 9:30 утра (11:30 мск) было произведено 428 задержаний применительно к Extinction Rebellion", - сказано в сообщении столичной полиции.

Утром в четверг активисты устроили демонстрацию на мосту Воксхолл, перекрыв его проезжую часть и растянув почти по всей ширине моста баннер "Жизнь или смерть". Но эта акция протеста оказалась недолгой, и движение по мосту вскоре возобновилось.

Несмотря на все усилия, которые прикладывают стражи порядка для того, чтобы взять волну протестов под контроль, сосредоточить демонстрантов в районе Мраморной арки на северо-восточном углу Гайд-парка и тем самым освободить от их присутствия центральные улицы, активисты продолжают блокировать четыре городские зоны. Это уже упомянутая Мраморная арка, Парламентская площадь, перекресток Оксфорд-серкус на пересечении важнейших торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, а также мост Ватерлоо.

Все эти площади, перекрестки и мосты играют важнейшую роль при осуществлении транспортных коммуникаций в Лондоне, но сейчас они закрыты для движения автомашин, что создает транспортный хаос по всему центру города. Ситуацию несколько выручают лишь приближающиеся пасхальные каникулы, перед которыми и во время которых существенная часть британцев уезжает на краткосрочный отдых, а потому общее количество автомашин на улицах столицы сейчас меньше обычного.